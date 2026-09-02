Cerró este sábado  en Moa  el Verano Con mi Gente

La etapa estival 2026 se despidió oficialmente en Moa con varias actividades esta jornada. El centro de la ciudad y el centro recreativo El Flamboyán, en el Consejo Popular Rolo Monterrey, acogieron las actividades más relevantes.

La pista Pacho Alonso, en el centro de la ciudad minera de Moa, fue el escenario escogido para desarrollar las actividades del Verano 2026, Verano con mi Gente, que se realizó desde finales de junio con las comunidades como epicentro de las propuestas e iniciativas recreativas.

A pesar de la lluvia que entorpeció en parte el encuentro, actuaron varios aficionados para los asistentes al cierre del verano los niños y niñas de la compañía de teatro infantil Rayitos de Lucero, con cubanísimos temas, como Guajiro, del cuarteto femenino Sexto Sentido, y una alegoría a la ciudad holguinera y sus tradiciones.

Por su parte trabajadores del INDER realizaron varios juegos de participación, como el fútbol, competencias de A Jugar, Tracción de la soga, y la siempre esperada y bien recibida Bailoterapia, con mujeres tanto del sector del deporte, como de la cultura, la administración pública, en fin, moenses con energía y voluntad para la recreación y el bienestar.

En el Círculo Social El Flamboyán, hubo otra amena, variada y bienvenida propuesta. En la jornada final del verano abrió la Cremería ESUNI, con un menú amplio de sabores y combinaciones, prestó servicios con sus habituales ofertas criollas El Ranchón, y estuvo a disposición de numerosas familias la piscina con sus ofertas reservadas. Además hubo un divertido y amplio programa de recreación, que incluyó concursos, búsqueda de tesoros escondidos, rifas, y más, las cuales agradecieron los cientos de moenses que asistieron a la instalación.

De forma sencilla, con los recursos disponibles, pero con buena voluntad, cerró un período vacacional matizado por las carencias materiales, pero por muchas iniciativas, que se tradujeron en esparcimiento sano, en diversión resiliente en este verano 2026.