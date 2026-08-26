Realizan visita a Moa representantes del proyecto NutriVida.

Con el objetivo de contribuir a perfeccionar la seguridad alimentaria y el estado nutricional de niños y niñas hasta 12 años y las mujeres embarazadas y que dan de lactar realizaron una visita a Moa representantes del proyecto NutriVida.

Con una mirada hacia la mejora de los servicios de agua, además de saneamiento e higiene, fueron visitados el seminternado Amistad Cuba Holanda, del reparto Caribe y la Escuela Especial Renato Olivier Galván, del Consejo Popular 26 de Junio.

El objetivo fue evaluar las necesidades de ambos centros educativos para diseñar e implementar soluciones a favor de entornos escolares más seguros y saludables a partir del levantamiento de las necesidades hidráulicas que contribuyan a lograr lo propuesto.

Especialistas y directivos del sector de la Educación en el territorio participaron en los recorridos de los expertos de la Oficina de Desarrollo Local, relaciones internacionales, Medio Ambiente del Consejo de la Administración, las direcciones de la UEB Acueducto, y del Centro de Investigaciones del Níquel, además, de los coordinadores de salud y educación del proyecto NutriVida de las instancias provincial y Municipal.

La visita fue antecedida por miembros del Taller de fortalecimiento de capacidades de actores locales sobre la Metodología Tres estrellas, que aplica UNICEF en Cuba en el sector educacional, con apoyo financiero de los Gobiernos de Canadá, Brasil y de Japón. El proyecto NutriVida es liderado por UNICEF, junto al Programa Mundial de Alimentos, con el liderazgo del Ministerio de Salud, la participación del Ministerio de Educación, Ministerio de la Agricultura, el CITMA, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y el financiamiento del Gobierno de Canadá.