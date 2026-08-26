Participa profesor de la Universidad de Moa en formación Doctoral en China.

A solo días de iniciar un nuevo curso académico, la Universidad de Moa Doctor Antonio Núñez Jiménez demuestra una vez más que el crecimiento no se detiene.

El Doctor en Ciencias, Yurisley Valdés Meriño, Rector de la casa de altos estudios moense publicó en su red social de Facebook, que mientras la institución se prepara para recibir a los estudiantes, sus jóvenes profesionales ya avanzan hacia nuevos retos y oportunidades de superación.

Entre ellos se encuentra Leonardo Rodríguez Mestre, quien inició una nueva etapa de su formación Doctoral en China, una experiencia que representa una importante oportunidad para continuar fortaleciendo sus conocimientos, desarrollar nuevas capacidades científicas y llevar consigo el compromiso y el orgullo de pertenecer a la Universidad de Moa.

Refiere Valdés Meriño en su publicación, que la formación Doctoral de los jóvenes constituye una apuesta por el futuro, por la ciencia, la innovación y el fortalecimiento del claustro de ese centro académico.

Agregó, que cada profesional que se supera representa una nueva posibilidad para que la Universidad local siga creciendo y aportando al desarrollo del territorio, rumbo a los 50 años de fundada.

Leonardo Rodríguez Mestre, forma parte de los 39 estudiantes cubanos de disímiles carreras y posgrados universitarios que continuarán su formación académica en universidades chinas.