Se efectuará este sábado en Moa Acto de cierre del Verano Con mi Gente.

La actividad de cierre del Verano Con mi Gente, se desarrollará este sábado 29 en Moa, según publica en su perfil de Facebook, el Primer Secretario del Comité municipal de la Unión de Jóvenes Comunistas Víctor Francisco Amaro Díaz.

La culminación de la etapa estival en el territorio, se efectuará hoy, a partir de las nueve antemeridiano en la Pista Pacho Alonso del centro de la ciudad.

Durante la jornada, habrá presentaciones culturales, actividades deportivas y variadas ofertas gastronómicas. También acudirán diferentes actores económicos, incluyendo trabajadores por cuenta propia.

Por otra parte, como parte de las actividades de cierre de verano, la unidad El Framboyán abrirá sus puertas para la población, con variadas opciones dedicadas a los más pequeños de casa en una jornada donde los juegos, las rifas y la venta de ofertas gastronómicas estarán presentes, mientras que la jornada del domingo estará dedicada a adolescentes y jóvenes.

La Unidad de la ESUNI mantiene el servicio por reservaciones durante sábado y domingo para las entradas a la Piscina y el Ranchón.