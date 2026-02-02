La inauguración de los cuatro laboratorios para la enseñanza práctica.

Cuatro nuevas instalaciones de última generación, fruto de una alianza con la industria, potenciarán la enseñanza práctica en robótica, geotecnología, simulación e idiomas.

En un paso decisivo para modernizar la educación superior técnica en la región, la Universidad de Moa «Doctor Antonio Núñez Jiménez» inauguró este miércoles tres aulas tecnológicas de punta y un laboratorio de idiomas. Este significativo avance es resultado de un convenio de colaboración con la Empresa de Ciencia y Tecnología Simulador (Cimpro), perteneciente a la Unión de Industria Militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

Las nuevas instalaciones, equipadas con tecnología de última generación y altas prestaciones, son:

· Aula de Electrónica, Robótica y Automatización.

· Aula de Geotecnología y Sistemas de Información Geográfica (SIG).

· Aula de Simulación, Modelación y Mecatrónica Aplicada.

· Laboratorio de Idiomas.

La ceremonia inaugural contó con la presencia de autoridades locales y universitarias, entre las que se encontraron Yiganis Cruz Martínez, Primera Secretaria del Partido en el municipio; Alexei Martínez Mora, Presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular; y Yasel Alfonso González Fuentes, Intendente del territorio, acompañados por el Doctor en Ciencias Yurisley Valdés Mariño, rector de la casa de altos estudios.

La puesta en servicio de estos espacios va mucho más allá de la dotación de equipos. Representa un salto cualitativo en la formación de los futuros ingenieros, proporcionándoles un entorno donde la teoría se fusiona con la práctica más avanzada. Estas herramientas no solo mejoran el aprendizaje, sino que redefinen las capacidades con las que los egresados se incorporarán al sector productivo.

La integración de estas disciplinas transversales aporta ventajas específicas y transformadoras:

Para las Ingenierías Mecánica y Eléctrica: El Aula de Robótica y Automatización y el Aula de Simulación y Mecatrónica permitirán a los estudiantes diseñar, programar y controlar sistemas automatizados reales. Podrán simular y optimizar procesos industriales, prototipar soluciones en entornos virtuales antes de su fabricación y desarrollar habilidades en mantenimiento predictivo, preparándolos directamente para la Industria.

Para la Geología, Minería y Geociencias: El Aula de Geotecnología será un centro neurálgico. Los estudiantes aprenderán a procesar datos satelitales, crear modelos digitales del terreno en 3D, realizar análisis espaciales avanzados para la exploración de recursos y gestionar proyectos con una precisión antes inimaginable. Esto acorta la brecha entre el aula y el yacimiento.

El Valor Transversal del Modelado y la Informática: La simulación y modelado son el «laboratorio digital» universal. Un ingeniero civil podrá probar la resistencia estructural de un puente; un metalúrgico, simular el comportamiento de un nuevo material. El dominio de la informática aplicada (programación, análisis de datos) se convierte en una lengua franca para automatizar tareas, analizar grandes volúmenes de información y resolver problemas complejos en cualquier especialidad.

El Laboratorio de Idiomas es el espacio o complemento esencial. El dominio del idioma, especialmente el inglés técnico, es el pasaporte que permite a los futuros profesionales acceder a la literatura científica más actualizada, comprender manuales de equipos, colaborar en proyectos internacionales y transferir tecnología. Amplía su horizonte profesional más allá de las fronteras locales.

Este proyecto ejemplifica el impacto de una colaboración efectiva entre la academia y la industria. El rector, Dr. Yurisley Valdés Mariño, destacó que «estas instalaciones son la materialización de nuestro compromiso con una formación de excelencia, pertinente y a la vanguardia. No solo estamos entregando herramientas a nuestros estudiantes; estamos entregándoles a la nación ingenieros con capacidad de innovar, adaptarse y liderar los procesos tecnológicos que nuestro desarrollo requiere».