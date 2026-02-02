En Moa Contenedores marítimos se transforman en viviendas sociales.

El Presidente del Gobierno en Moa, Alexei Martínez Mora, junto al Intendente del territorio, Yasel Alfonso González Fuentes, supervisaron el innovador programa de construcción de viviendas que utiliza contenedores marítimos reciclados como estructura base, una solución técnica que gana terreno a nivel internacional por su eficiencia, rapidez y sostenibilidad.

La Empresa Constructora Integral No. 3, a cargo del proyecto, ya se encuentra trabajando en la adaptación y acondicionamiento de las primeras cuatro unidades. Cada contenedor se transformará en una vivienda completa y funcional, que incluirá dos habitaciones, cocina-comedor, baño, patio de servicio y portal. Este método constructivo permite acelerar los plazos de entrega y optimizar recursos, ya que parte de una estructura sólida y modular que reduce los tiempos de obra húmeda tradicional.

Estas viviendas pioneras tienen un destino social prioritario: serán asignadas a familias afectadas por eventos climatológicos que sufrieron derrumbes totales en sus hogares, ofreciéndoles una solución habitacional digna, segura y en un plazo significativamente menor comparado con la construcción convencional.

La iniciativa no es aislada. El empleo de contenedores para vivienda es una práctica consolidada en numerosos países, valorada por su versatilidad, durabilidad y potencial ecológico al reutilizar elementos de la industria naviera.

En Moa, esta tecnología se implementa como parte de una estrategia integral para paliar la crítica situación del fondo habitacional, demostrando la búsqueda de alternativas innovadoras y eficaces para un problema histórico.

Se prevé que este programa continúe y se expanda, marcando un antes y un después en las soluciones de vivienda social del territorio.