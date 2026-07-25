La Voz del Níquel, rumbo al aniversario 47.

Para muchos de los trabajadores que laboran en la emisora comunitaria La Voz del Níquel, esta es su segunda casa, por eso cuando vamos a cumplir 47 años de fundada se fortalece la impronta de quienes materializan su quehacer creativo.

En casi cinco décadas de trabajo, es esta una planta radial donde su colectivo equilibra como un todo la misión y visión por la que fue creada: mantener la información más inmediata en el territorio logrando una programación que responda a las expectativas de los oyentes.

En esta directriz, a pesar de enfrentar obstáculos y dificultades se mantiene en la preferencia de los oyentes, siendo esta según las estadísticas, la más escuchada por sus habitantes, al ser representativa de su quehacer.

Aunque en la actualidad no cuenta con toda la fuerza laboral de años atrás, los hombres y mujeres que permanecen mantienen el sentido de pertenencia e incondicionalidad a su emisora amiga.

Después de más de cuatro décadas de salida al aire y ante los desafíos actuales, es cierto que todos los oyentes no tienen a su alcance escuchar la parrilla de programación, debido al déficit electroenergético y la ausencia de señal en muchos casos, pero aún así, siempre los pobladores nos escuchan, muchas veces, buscando alternativas como es la audición de los diferentes programas a través de la utilización de la telefonía móvil.

Cuando este 24 de julio arribemos al aniversario 47, no afirmaremos que estamos añosos, pero sí que atesoramos experiencias en esta radio de todos que se empeña en resistir la embestida de las nuevas tecnologías, a desafiar la compleja situación que atraviesa el país y a mantenerse erguida en los pilares en los que fue fundada.

Es la Voz del Níquel la casa grande de muchos artistas y creadores, algunos de ellos, ya no están aquí, pero siempre serán parte del colectivo, por eso cuando hablan de la Portadora del Mensaje en cualquier lugar en que se encuentren, lo hacen con una mezcla de nostalgia y cariño por lo adquirido en esta escuela y por lo que aportaron con su creatividad.

En esta institución aprendieron y pusieron en práctica la colectividad, la entereza ante las adversidades y la motivación de compartir ideas para luego materializarla en un producto comunicativo.

Desde ya el reconocimiento para todos. El venidero 24 de julio cumplimos 47 años que significan cerca de cinco décadas al servicio de los verdaderos protagonistas: el pueblo moense.