La industria niquelera de Moa cumple 40 años de producción y compromiso.

La fábrica productora de níquel «Comandante Ernesto Che Guevara», de Moa, celebró este 27 de enero su 40º aniversario de puesta en marcha con un acto conmemorativo frente al monumento dedicado al Guerrillero Heroico..

Inaugurada en 1986, esta industria estratégica ha atravesado durante cuatro décadas diversos procesos de modernización, reparación y mantenimiento para garantizar la continuidad productiva de un rubro esencial para el desarrollo nacional. Su historia se define, según se destacó en la ceremonia, por 40 años de «trabajo, resistencia y victoria».

En su discurso central, el director general de la empresa, Alexander Garcés Riñack, reconoció la labor de los fundadores y de las entidades que han colaborado con la industria a lo largo de estos años.

Asimismo, otorgó un especial estímulo a los trabajadores y trabajadoras que, con su esfuerzo diario, sostienen la producción, definiéndolos como un colectivo «incansable por naturaleza».

El acto fue presidido por Yiganis Cruz Martínez, primera secretaria del Partido en el territorio; Alexei Martínez Mora, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular; y Yasel González Fuentes, intendente municipal, junto a otras autoridades locales.