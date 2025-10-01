Realizan acciones constructivas en la Universidad de Moa

Las acciones constructivas planificadas en la Universidad de Moa Dr. Antonio Núñez Jiménez se cumplen al ciento por ciento, dirigidas a la reparación de laboratorios docentes, aulas y departamentos.

Hasta el mes de julio se trabajaron en diferentes obras, ejecutándose trabajos de montaje de carpinterías de puertas y ventanas, enchapes, instalaciones eléctricas, instalaciones hidro-sanitarias y pinturas, logrando dar cultura de terminación a los pasillos exteriores de los docentes.

De igual forma se repararon los anfiteatros Uno y Dos, el Aula Zunzún, se restituyó el logo identificativo de la Universidad en su acceso principal, y se resolvieron los problemas de las cimentaciones en la residencia número cuatro.

Otros de los locales que fueron remodelados son el laboratorio de Física, el docente Cuatro, el Área de Recreación de la FEU y se continúa con la recuperación de las canchas deportivas.