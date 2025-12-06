Economía Noticias Moa

Nuevos productos elaborará la Productora de Alimentos para la población,en Moa.

28 de noviembre de 2025
Maria Antonia Cabrera Hernandez

«Cada día debemos trabajar para elevar la calidad de nuestras producciones,sobre todo del pan»,  así enfatizó Julio Maresma   Aguilera, Director de la Unidad Empresarial de Base Productora de Alimentos Numa en un encuentro donde se abordó  la temática,en Moa.  

Informó además, que «la Productora de Alimentos cuenta con una línea de Pasta, aunque por determinadas causas no ha podido iniciar con las producciones, y que en saludo al Triunfo de la Revolución, el próximo Primero de Enero el pueblo  podrá contar con spaghetti,  fideos y coditos».

«Esto  será de gran impacto para los pobladores moenses a partir de que serán otras variantes que incluyen en su alimentación»,  expresó finalmente el director de la UEB Productora de Alimentos en Moa.

Al referirse a otros asuntos vinculados con su objeto  social, Maresma  Aguilera  acotó que «algunos de los  productos que expenden  tienen un precio más alto, pero que son accesibles a la población y nunca son más elevados que  los que venden  las Mipymes y otros actores económicos en el territorio».

En ello incide explicó, «la adquisición de la harina, el azúcar y el aceite que no entran al territorio por el balance nacional, lo que hace que sean más costosos los recursos». Agregó, «que esa entidad continúa  con la elaboración de los cakes, el pan y otros productos de gran demanda por parte de los consumidores»

«Estamos insertados en  las  producciones de los productos del agro en las Ferias que se realizan los fines de semana, aún consideramos que es insuficiente   para  la alimentación del pueblo por lo que actualmente tenemos convenios con una CCS de Holguín, que facilita  la yucas y el boniato, pero hay que continuar  intencionando esta vertiente», recalcó Julio Maresma 

También informó  que, *la Productora de Alimentos vende pan flauta en diferentes  bodegas del territorio,  el cual tiene un precio diferenciado por la calidad de la harina que se utiliza  al tener  un valor mayor».

