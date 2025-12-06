Nuevos productos elaborará la Productora de Alimentos para la población,en Moa.

«Cada día debemos trabajar para elevar la calidad de nuestras producciones,sobre todo del pan», así enfatizó Julio Maresma Aguilera, Director de la Unidad Empresarial de Base Productora de Alimentos Numa en un encuentro donde se abordó la temática,en Moa.

Informó además, que «la Productora de Alimentos cuenta con una línea de Pasta, aunque por determinadas causas no ha podido iniciar con las producciones, y que en saludo al Triunfo de la Revolución, el próximo Primero de Enero el pueblo podrá contar con spaghetti, fideos y coditos».

«Esto será de gran impacto para los pobladores moenses a partir de que serán otras variantes que incluyen en su alimentación», expresó finalmente el director de la UEB Productora de Alimentos en Moa.

Al referirse a otros asuntos vinculados con su objeto social, Maresma Aguilera acotó que «algunos de los productos que expenden tienen un precio más alto, pero que son accesibles a la población y nunca son más elevados que los que venden las Mipymes y otros actores económicos en el territorio».

En ello incide explicó, «la adquisición de la harina, el azúcar y el aceite que no entran al territorio por el balance nacional, lo que hace que sean más costosos los recursos». Agregó, «que esa entidad continúa con la elaboración de los cakes, el pan y otros productos de gran demanda por parte de los consumidores»

«Estamos insertados en las producciones de los productos del agro en las Ferias que se realizan los fines de semana, aún consideramos que es insuficiente para la alimentación del pueblo por lo que actualmente tenemos convenios con una CCS de Holguín, que facilita la yucas y el boniato, pero hay que continuar intencionando esta vertiente», recalcó Julio Maresma

También informó que, *la Productora de Alimentos vende pan flauta en diferentes bodegas del territorio, el cual tiene un precio diferenciado por la calidad de la harina que se utiliza al tener un valor mayor».