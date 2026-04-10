Se desarrolla en Moa  Décimo octava edición del evento Casco Teatro.

Durante dos jornadas se desarrolla en Moa, el evento Casco Teatro como expresión del desarrollo cultural de esta manifestación, en el rojo territorio.

Con prioridad el encuentro de las artes escénicas y las tablas ocupa los escenarios abiertos y cerrados para dejar correr las cortinas durante los días 26 y 27 de marzo, a través de la presentación de las diferentes unidades artísticas.

Cuando sube el telón, están en escena La Compañía de Teatro La Colmenita de Moa Rayitos de Lucero, el Proyecto cultural comunitario Alas de Colibrí, movimientos culturales de las instituciones educativas y artistas aficionados, quienes regalan su arte para beneplácito de los moenses.

Todos estos protagonistas confluyeron en el desfile realizado desde el parque Las Auroras hasta la escuela especial Renato Olivier Galván, centro escolar que sirvió de escenario para la realización de una actividad de apertura donde se fusionaron varias manifestaciones artísticas.

Como anfitriones estuvieron el talento local y alumnos del centro docente, que una vez más demostraron que las limitaciones físicas motoras no constituyen impedimentos para el arte.

Se trata de un encuentro que cada año valida lo que en materia de teatro se hace en Moa, en el que desempeñan un rol importante los nuevos actores económicos como los trabajadores del Ruty Bar, local que es utilizado durante la cita teatral.

En esta Décimo octavo edición, la magia del teatro convoca a chicos y adultos a apreciar una puesta escena donde las máscaras, el mimo y las caritas pintadas hacen volar la imaginación para el disfrute popular.

Es Casco Teatro o el Teatro simbólico de los hombres y mujeres de Casco blanco que se impone a las dificultades objetivas para que los diferentes grupos etarios construyan desde sus perspectivas la realidad de la vida a través de esta manifestación.

En este 2026, la 18 edición del evento está dedicada a los Días Mundiales del Teatro y del Síndrome de Down.

Todo está listo, la orden está dada: Que suba el telón…la escena está abierta.