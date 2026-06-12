Se complementa en Moa la Red Juvenil Comunitaria.

Visualizar a la Unión de Jóvenes Comunistas en otra dimensión de su trabajo al confluir siete proyectos que impactan en la comunidad, es el objetivo de la Red juvenil Comunitaria que se fortalece en Moa como complemento del programa “Mi Barrio por la Patria”.

En esa dinámica se articulan jóvenes de diferentes sectores del territorio como eje transversal para impactar directamente en la vida en los barrios y así incidir en su desarrollo.

Conformada por miembros de la Federación de la Enseñanza Media, la Federación Estudiantil Universitaria, los Instructores de Arte y las Brigadas Técnicas Juveniles, su accionar irradia en la comunicación, la defensa, la preparación ideológica, la cultura, la producción y la solidaridad social.

Por tal motivo, esta membresía estará inmersa en ejercicios de evacuación, en la atención a sitios vulnerables y círculos de interés sobre defensa civil de manera que en cada barrio de Moa haya capacidad de respuesta ante cualquier situación excepcional.

Los moenses que integran la Red Juvenil Comunitaria tienen como fundamento movilizar activamente a las juventudes en la batalla energética, así como en el trabajo en los huertos escolares, fincas y polos productivos, entre otras tareas.

La batalla ideológica desde las redes sociales forma parte también del accionar del programa, que a la vez propone constatar el papel integral de la juventud en la sociedad.

A partir de la importancia de la creación de la Red Juvenil Comunitaria en los tiempos actuales, recibió la ovación por parte de la membresía de la Asamblea Municipal del Poder Popular al ser presentada por Víctor Francisco Amaro, primer Secretario del Comité Municipal de Unión de Jóvenes Comunistas, en Moa.