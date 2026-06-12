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Se complementa en Moa la Red Juvenil Comunitaria.

4 de junio de 2026
Maria Antonia Cabrera Hernandez

Visualizar  a  la  Unión de Jóvenes Comunistas en otra dimensión de su trabajo  al confluir   siete proyectos  que impactan en la comunidad,  es el objetivo  de la Red juvenil Comunitaria que se fortalece   en Moa como complemento del programa “Mi Barrio por la Patria”.

En esa dinámica se  articulan   jóvenes  de diferentes sectores del territorio   como eje transversal  para  impactar directamente en la vida en los barrios y así incidir en su desarrollo.

Conformada por miembros de la Federación de la Enseñanza Media, la Federación Estudiantil Universitaria, los Instructores de Arte y las  Brigadas Técnicas Juveniles, su accionar irradia en  la comunicación, la defensa, la preparación ideológica, la cultura, la producción y la  solidaridad social.

Por tal motivo, esta membresía estará inmersa en ejercicios de evacuación, en la atención a sitios vulnerables y círculos de interés sobre defensa civil de manera que en cada barrio  de Moa haya capacidad de respuesta ante cualquier situación excepcional.

Los moenses que integran   la Red Juvenil Comunitaria tienen como fundamento movilizar activamente a las juventudes en la batalla    energética,  así como en el trabajo en los huertos escolares, fincas y polos productivos, entre otras tareas.

La batalla ideológica desde las redes sociales forma parte también del accionar del programa, que a la vez propone constatar el papel integral de la juventud en la sociedad.

A partir de la importancia de la creación de la Red Juvenil Comunitaria en los tiempos actuales, recibió la ovación  por parte de  la membresía de la Asamblea Municipal del Poder Popular  al ser  presentada por Víctor Francisco Amaro, primer  Secretario del Comité Municipal de  Unión de Jóvenes Comunistas, en Moa.

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