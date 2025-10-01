Celebran en Moa Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono

Cada año la Empresa Importadora y Abastecedora del Níquel «Jesús Suárez Gayol», CEXNI, convoca a niños y niñas a participar en el concurso sobre la capa de Ozono, a propósito del Día Mundial para la protección de ese escudo invisible del planeta.

En la Galería de Arte de Moa la dirección de la entidad premió a los ganadores de esta edición en Literatura y Artes Plásticas y se inauguró una expo con los dibujos de los participantes en torno a la importancia de la capa de ozono para la vida en la Tierra.

Idania Romero Pineda, especialista del CITMA en el territorio, reflexionó con los jóvenes acerca de las medidas que se ejecutan en la industria moense para eliminar la emisión de sustancias químicas que afectan el ozono.

También ponderó la repercusión del Protocolo de Montreal, adoptado en 1987, un acuerdo que cambió la manera en que los Estados abordan los retos ambientales.

Este 2025 bajo el lema “Cuidar el ozono, proteger la vida”, se llevaron a cabo actividades educativas, conferencias, campañas en redes sociales y eventos institucionales que buscan recordar a la población mundial la importancia de preservar la atmósfera.