Estudiar nunca está de más.

Durante el proceso de Otorgamiento de las carreras a los alumnos de 12 grado en Moa, se reconoció a la estudiante Nicole Monje Coello por ser la más integral durante los tres cursos de Bachiller.

Después de la ovación ofrecida por el resto de los educandos accedió gentilmente responder algunas preguntas a la periodista María Antonia Cabrera:

P: Porqué resultaste ser la estudiante más integral del preuniveritario Antonio López Fernández, durante los tres cursos académicos?

N: “Considero que es el resultado al apoyo que brindé a mi profesora guía Rosalina Leyva al ser durante los tres cursos dirigente estudiantil; participé en las obras martianas que se expusieron en la escuela y a nivel municipal; me he desempeñado como Locutora en las actividades del centro; fui integrante de la Sociedad Científica; además de obtener más de 99 puntos en el índice general”.

P: ¿Cómo lograste alcanzar 99,96 en tu índice general?

N: Ese índice es el resultado del estudio constante, desde que inicié el primer año del Preuniversitario. Es algo que está en correspondencia con la dedicación al estudio. Para mí es un orgullo estar aquí mostrando esa nota que es el resultado de mi dedicación”.

P: ¿Cómo reaccionaron tus padres ante el reconocimiento de ser la estudiante más integral?

N: ”Mis padres están muy contentos, ellos me inculcaron el amor al estudio, están muy agradecidos y yo les agradezco el esfuerzo dedicado a mi durante los tres años del Pré”.

P: ¿Cuál es la Carrera que alcanzaste en el Otorgamiento de Plazas?

N: “Alcancé la especialidad que pedí en primer lugar que es Ingeniería Mecánica, porque me gusta la carrera, además seguiré el legado de mi papá, que es Ingeniero Mecánico y es un ejempo para mi, por lo que continuaré siendo una profesional en esa disciplina en la familia”.

P: ¿Qué le aconsejas a los jóvenes que se encuentran actualmente sin estudiar?

N: Yo le aconsejo que se incorporen al estudio, que se sigan esforzando porque tal vez ellos consideren que no tiene sentido, estudiar pero saber nunca está de más y es lo que te prepara para la vida”.

Agradecimiento a la estudiante Nicole Monje Coello por acceder a la entrevista por haber sido la alumna más integral en el preuniveritario Antonio López Fernández, de Moa.