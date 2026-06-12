Exponen experiencias educativas en Pedagogía 2027,en Moa.

Temas relacionados con la estrategia educativa,fueron expuestos en el evento Pedagogía 2027 a nivel de base,realizado en Moa.El seminternado Amistad Cuba Holanda, sirvió de escenario al encuentro donde los docentes del territorio expusieron sus experiencias pedagógicas. En la institución educativa los profesores trataron asuntos relacionados con la atención a niños y jóvenes en Estados de vulnerabilidad y la aplicación de las Tecnología de la Información a los programas de estudios.También sobresalieron entre las temáticas la presentación de folletos didácticos de las diferentes materias para que los educandos se apropien de los conocimientos sin perder la objetividad de cada uno de los programas de estudio.Destaca en el encuentro de los educadores del municipio minero metalúrgico la participación activa de los especialistas del sector en aras de exponer sus ponencias con un carácter inclusivo.El evento a nivel de base Pedagogía 2027 constituyó un espacio para el intercambio de saberes y la socialización entre los docentes del territorio, quienes a través de la exposición de las líneas científicas resuelven asuntos del banco de problemas de las instituciones educativas.