Implementa estrategia la Educación Técnico Profesional en Moa para avalar el nivel Técnico Medio .

Con el propósito de avalar el conocimiento de los diferentes segmentos poblacionales se implementa actualmente la estrategia «Certificación de Saberes» en la Educación Técnico Profesional, ETP, en Moa.El programa destaca como un espacio de estudio para los diferentes grupos etarios, el cual permite que las personas que tengan conocimientos de un oficio, pero que no cuentan con el diploma que lo ampare, tengan esa posibilidad.Para lograr la certificación, el interesado debe presentarse a un examen donde se evalúan las habilidades teóricas de la disciplina. Un tribunal conformado por especialistas de la carrera afín, asume la responsabilidad de la evaluación de los convocados.Una vez que la persona demuestra su capacidad a través de las interrogantes y apruebe el diagnóstico, recibe posteriormente su diploma acreditativo.A la prueba tienen derecho asistir todos aquellos que están en edad laboral y para ello, deben acudir a los centros politécnicos José Antonio Boisán Barrientos o 26 de Junio del territorio, respectivamente.El interés por lograr el nivel Técnico Medio, debe corresponderse con algunas de las especialidades que se cursan en las dos instituciones educativas pertenecientes a la Enseñanza Técnico Profesional del municipio.Gestión del Capital Humano, Comercio, Elaboración de Alimentos y Contabilidad son algunas de las disciplinas por las que pueden optar los interesados para alcanzar el diploma.La Certificación de Saberes permite acceder al nivel Técnico Medio a todas aquellas personas que cuenten con 18 años o más, trabajen o no, pero que tengan conocimientos del oficio que posteriormente realizarán o que ya desempeñan.