Rayitos de Lucero,más de dos décadas de compromiso con la cultura.

Fortalecida en su labor cultural comunitaria la Colmenita de Moa:Rayitos de Lucero, arriba a su 21 aniversario de creada este 14 de febrero, en coincidencia con el Día del Amor y la Amistad.

En las más de dos décadas de su surgimiento los niños y adolescentes que la conforman, cuentan con una trayectoria que destaca su quehacer artístico a nivel provincial y nacional.

La UNICEF la desigó Embajadora de Buena Voluntad, fue seleccionada como la institución artística más destacada en 2023 en la provincia Holguín, además de presentarse un documental sobre su quehacer en el Festival de Cine Pobre en Gibara,entre otros reconocimientos que avalan su currículum.

En los 21 años de fundada es meritorio destacar las giras culturales que realizan cada año por zonas vulnerables de la provincia Holguín y la efectuada en 2025, por diferentes regiones orientales tras el paso del potente huracán Melissa.

Sus integrantes llegaron hasta zonas intrincadas del Oriente llevando alegría y motivación a los damnificados demostrando que la cultura es un puente de amor entre todos.

Con la dulce miel que regalan los colmeneros en cada presentación,validan con su arte lo que en materia de teatro se hace en Moa,destinado al universo infantil.. Rayitos de Lucero cuenta con la dirección general de José Turro, en unión de su patrocinador la Empresa de la Construcción de Obras de Ingeniería ECOI 16 CASTOR,de Cuba.

También resalta en su quehacer artístico comunitario el apoyo que brindan los instructores,técnicos y la familia quienes convergen en el resultado del producto cultural que ofrecen al pueblo.

La Compañía de Teatro Infantil de Moa, Rayitos de Lucero, demuestra su compromiso con la cultura a 21 años de creada y sostiene ser baluarte en la defensa de las diferentes manifestaciones artísticas.