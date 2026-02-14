Otorgan a escritor moense el Premio Nicolás Guillén.

El libro titulado «Un mecanismo simple», es la obra que permitió que el escritor moense Edurman Mariño Cuenca, alcanzara el Premio Nicolás Guillén, el más alto reconocimiento que otorgan la Editorial Letras Cubanas, el Instituto Cubano del Libro y el Ministerio de Cultura.

En la obra, el autor expone vivencias y la realidad circundante a través de la poesía, como medio de expresión, desde un lugar distante de la efervescencia cultural como es Moa.

Desde dos mil 11, Mariño Cuenca concursaba en la convocatoria, alcanzando mención en una de las competiciones, hasta que el jurado en dos mil 026 de forma unánime otorgó el Premio.

El escritor Edurman Mariño Cuenca es trabajador de la empresa productora de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara y a la vez pone al servicio de los lectores, su quehacer creativo.

Según expresó el autor «Cuba es una plaza muy importante de la Literatura , sobre todo en la poesía que es donde se convoca este premio,precisamente por la connotación que tiene de ser el de más impacto en el país, por ello es que acuden los escritores, además está la posibilidad de difundir la obra a nivel nacional e internacionalmente.»Tambien argumentó que » Muchos escritores aspiran a un premio como el Nicolás Guillén por varias razones entre ellas tiene la seguridad en la edición del libro, también concibe que el próximo año seas invitado a ferias en otras capitales provinciales, aparte de la remuneración que recibes que no deja de ser importante. Sin dudas, el premio te convierte en una personalidad de la Literatura Cubana».