Inaugurado en Moa Verano Con Mi Gente dos mil 026

Con un desfile desde el Teatro del Pueblo hasta el centro de la ciudad, en el que participaron clubes deportivos, representaciones de colectivos estudiantiles y laborales, deportistas, pobladores y la máxima dirección del municipio, comenzaron las actividades de la inauguración del Verano 2026, Verano Con mi Gente.

El recorrido incluyó la calle Mariana Grajales, con las iniciativas acostumbradas de cada sector. En la Pista Pacho Alonso se realizó la gala de apertura, con la actuación de instructores de la Brigada José Martí, y del proyecto Alas de Colibrí, con distintas coreografías y otras propuestas artísticas.

En las palabras centrales del encuentro, el Primer Secretario de la UJC, Víctor Francisco Amaro, ratificó la convocatoria a hacer del verano 2026 una apuesta a la creatividad y las iniciativas que lleven alegría y resiliencia a las comunidades, a pesar de las carencias materiales, para lo cual los especialistas de Cultura y Deporte en cada demarcación será esencial.

Luego del acto de inicio de la etapa estival en Moa, se trasladaron las actividades al Espigón, en el reparto La Playa, para inaugurar los Juegos Nacionales Deportivos Estudiantiles, que en todos los municipios del país se han convocado para mantener viva la actividad física, la recreación y el deporte de alto rendimiento, como alternativa a las limitaciones económicas que vive la isla. Resistencia, ingenio y buena energía, son las premisas de este Verano con Mi Gente.