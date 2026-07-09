Se desarrollan en Moa  Juegos Nacionales Deportivos Estudiantiles.

Los Juegos Nacionales Deportivos Estudiantiles dieron inicio en Moa, como parte de la estrategia del país para continuar el desarrollo de atletas de alto rendimiento de las categorías escolares, y fortalecer el deporte en la base.

Incluida su inauguración dentro de las actividades del comienzo del Verano 2026, se desarrolló un Festival Deportivo en áreas del Espigón, en el que desfilaron representantes de todas las modalidades deportivas en competencia, que incluye deportes de combate, fútbol, béisbol, Ajedrez, béisbol FIVE,levantamiento de pesas, baloncesto, ciclismo, y más.

El festival deportivo fue una verdadera fiesta, en la que profesores de deporte y recreación motivaron iniciativas con grandes y chicos presentes, entre ellas, Festival de Papalotes, desfiles de clubes ciclísticos, de motorinas, juegos de participación, y muestras de las distintas disciplinas.

Durante toda la jornada se realizan actividades de deporte y recreación en instalaciones del INDER, como baloncesto en el Caribe, béisbol en el estadio Ángel Romero, A Jugar y distintas iniciativas en áreas populares acondicionadas del reparto Atlántico y la Universidad, entre otras.

Hasta el 15 de julio se realizarán las competencias de los SEXAGÉSIMO SEGUNDO Juegos Nacionales Deportivos Estudiantiles, de los cuales ofreceremos detalles en nuestros espacios