Cachorros dejan sin opciones a los Tigres de Ciego de Ávila

Por: Noire Aguilera Montaña.

Los Cachorros de Holguín facturaron este martes su victoria 44 en la LXIV Serie Nacional de béisbol al derrotar, 3×2, a los Tigres de Ciego de Ávila en el estadio José Ramón Cepero.

Con ese triunfo los Cachorros mantuvieron sus ligeras opciones matemáticas de acceder a los dos primeros lugares de la tabla de posiciones, mientras los Tigres perdieron toda posibilidad de clasificarse para la postemporada.

En el partido del Cepero todas las anotaciones se marcaron en la primera y tercera entradas, y los derrotados pegaron 12 indiscutibles, cinco más que sus rivales, y cometieron una pifia por dos los vencedores. Los avileños dejaron 12 hombres en circulación el doble de sus adversarios.

Los holguineros marcaron una en el inicio del juego, cuando luego de dos outs Jorlis Bravo pegó sencillo y Lázaro Cedeño lo empujó con tubey, para fletar su carrera número 72, con lo que se ratifica como líder impulsador.

En el cierre del primero los avileños le estamparon una sucia a Yusmel Velázquez, al combinar pelotazo, sencillo y error del receptor Nelson Batista.

Los Cachorros pisaron dos veces la goma en el tercero cuando pegaron sencillos consecutivos Richard Oliva (4-2, 2B) y Cristian Onofre, adelantaron por toque de sacrificio de Luis Raúl Domínguez, luego Oliva anotó con Rolling por primera de Bravo (4-1, 1 CI) y Onofre se corrió a tercera, para luego entrar en carrera por wild pitch.

Los Tigres cerraron la producción de carreras en el juego, al anotar su segunda en el cierre del tercer episodio, cuando aprovecharon base por bolas, robo de la segunda almohada y sencillo impulsor de su cuarto bate Jonathan Bridón.

Para Yusmel fue su tercera victoria sin reveses, al caminar cinco entradas con dos anotaciones a su expediente, una limpia, aunque le pegaron nueve indiscutibles, regaló un boleto y propinó un pelotazo y solo abanicó a un bateador.

Jesús Quintán tiró dos capítulos en los que le pegaron par de incogibles y regaló un boleto intencional, y Frank Navarro en las restantes dos entradas soportó un solitario indiscutible, ponchó a dos y concedió una base intencional con lo que mereció su segundo salvado.

El revés fue para Leonardo Reyes (1-5) que permitió las tres carreras holguineras en cinco capítulos en los que le pegaron seis incogibles, con un ponche, un boleto y un wild. En causa perdida Leomil González no permitió anotaciones en cuatro entradas con un solo un sencillo a su expediente, cuatro ponches, dos bases y un wild.

Este martes los Leñadores de Las Tunas afilaron sus hachas: sumaron su victoria 47, mantuvieron su liderato en la Serie Nacional y quedaron a un triunfo del pasaje directo a la Liga Élite.

Los tuneros vencieron 8×2 ante los colistas Indios de Guantánamo y se colocaron a un triunfo de asegurarse entre los dos primeros de la etapa clasificatoria, con boleto inmediato al torneo selectivo.

En otro resultado los Industriales de La Habana quedaron a un paso de certificar su presencia en la postemporada tras superar 8×1 a los Alazanes de Granma en el Mártires de Barbados.

Por su parte los Leopardos de Villa Clara en su Augusto César Sandino vencieron 4×2 a los Vegueros de Pinar del Río y, por último, los Cazadores de Artemisa dispusieron 6×3 de los Elefantes de Cienfuegos en el estadio 26 de Julio y comenzaron a acariciar su pase a la siguiente instancia.

Tras estos resultados la tabla de posiciones se muestra así en su segmento de arriba: Las Tunas (47-24); Matanzas (45-27 a 2.5); Holguín (44-28 a 3.5); Mayabeque (42-30 a 5.5); Industriales (41-30 a 6.0); Sancti Spíritus (41-31 a 6.5); Artemisa (41-32 a 7.0) y Cienfuegos (37-34 a 10.0).

Aún con opciones de clasificar se mantienen: Pinar del Río (36-34 a 10.5); Santiago de Cuba (34-37 a 13.0) y Villa Clara (29-33 a 13.5).

Este miércoles Cachorros y Tigres se enfrentarán nuevamente en el Cepero de la capital avileña desde las 11:00 am con trasmisión de la Revista Swing de la CMKO.