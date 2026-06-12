Repudian moenses calumnias infundadas al General de Ejército Raúl Castro Ruiz.

El repudio a las infundadas, calumniosas e inmorales acusaciones contra el General de Ejército Raúl Castro Ruiz, se hizo patente en un mitin realizado en el centro de la ciudad de Moa.

El pueblo, junto a sus principales dirigentes reivindicaron al soldado de la Sierra Maestra, al fundador del Segundo Frente Oriental, al Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y al líder de la Revolución, siempre fiel a Fidel, a Martí y las banderas del socialismo.

Así lo expresó Víctor Francisco Amaro Díaz, Primer Secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas en el territorio durante un discurso, en el que además denunció el carácter ilegal de la espuria acusación que solo intenta manchar el nombre del Raúl y justificar una invasión a nuestro País.

«La obra del General de Ejército y su alta moral sin un escudo inquebrantable -dijo- y nada ni nadie podrá derrotar la verdad revolucionaria, porque Raúl es Cuba».