Amplio plan de actividades en Moa en saludo al Día del Educador.

Los intercambios de saberes entre docentes de diversas especialidades, donde se comparten experiencias y buenas prácticas, sobresalen entre las actividades que se realizan en Moa, durante la Jornada por el Día del Maestro, que inició el 20 de noviembre.

También se destaca entre las propuestas, las exposiciones organizadas en los centros con iniciativas propias, las cuales permiten a los docentes mostrar su creatividad e innovación en el aula, destacando la importancia de su labor en la formación de las nuevas generaciones.

En ese contexto, se le hace homenaje a los colaboradores internacionalistas, quienes han llevado la educación cubana más allá de nuestras fronteras, lo que constituye otra de las acciones que se realizan en el municipio minero metalúrgico.

Su labor pedagógica constituye un ejemplo de solidaridad y humanismo que inspira a todos los nuevos maestros que se incorporan al gremio.

También sobresale, el reconocimiento a los maestros en los matutinos efectuados según el nivel educativo, que incluyen palabras de motivación por parte de las autoridades de dirección de los centros estudiantiles, destacando el impacto que tiene la educación en la construcción de la sociedad.

Este homenaje es una oportunidad para reflexionar sobre los logros alcanzados y los desafíos que aún persisten en el sistema educativo.

La Jornada por el Día del Educador es, sin duda, un momento para recordar que la enseñanza es una misión noble que transforma vidas y construye.

Durante estos días, no solo se resalta la labor de los maestros, sino que también se conmemora el aniversario 64 de la declaración de Cuba como país libre de analfabetismo, un hito que marcó un antes y un después en la educación en la isla.