Celebra Universidad de Moa entrega de títulos de postgrado.

“Cada título que se entrega es la prueba fehaciente de que la Universidad cubana sigue superando a los profesionales que ha formado, comprometidos con su pueblo, la soberanía del país y el desarrollo sostenible”.

Bajo esta premisa, la Universidad de Moa, Doctor Antonio Núñez Jiménez, celebró el acto de graduación de títulos de postgrado, un evento cargado de significación académica y patriótica.

Presidieron la ceremonia Iroidis Rodríguez Mora, Secretaria del Comité del Partido en la casa de altos estudios moenses; el Doctor en Ciencias Yurisley Valdés Mariño, Rector de la institución; y la Master en Ciencias Sociales Arlenys Carbonell Pupo, Vicerrectora de Investigación y Postgrado.

La actividad estuvo dedicada, de manera muy especial, al natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en el año de su Centenario; al Aniversario 50 de la Educación Superior en Cuba; y al Medio Siglo de la casa de altos estudios.

El primer reconocimiento del día fue el Diploma de Profesional de Alto Nivel otorgado al Doctor en Ciencias Reineris Montero Laurencio, distinción entregada por la sede en Moa de la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba, UNAICC, y la Sociedad de Ingenierías Mecánica, Eléctrica e Industrial.

Posteriormente, se procedió a la entrega de títulos de máster en las especialidades de Electromecánica, 9na, 10ma y 11na Edición): Geología, mención: Prospección y Exploración de Yacimientos Minerales Sólidos, 11na y 12ma Edición; Desarrollo Sustentable en la Actividad Minero Metalúrgica, 4ta Edición; Educación Superior, 5ta Edición, que resultó la de mayor número de graduados con un total de 21 nuevos másteres.

El escenario fue propicio también para el otorgamiento de nuevas categorías docentes. A partir de ahora, el centro superior cuenta con 11 profesores Auxiliares, tres Consultantes y siete Titulares, lo que fortalece el claustro y la calidad de la formación.

En las palabras centrales del acto, la Master en Ciencias Sociales Arlenys Carbonell Pupo, Vicerrectora de Investigación y Postgrado, resaltó el espíritu de superación, la curiosidad intelectual y la dedicación a la ciencia que se respira en la universidad moense.

Subrayó, que estos valores contribuyen a que la Universidad de Moa sea un referente en la educación superior del país y reafirmó el compromiso de seguir formando profesionales de excelencia, al servicio de la nación.

La jornada concluyó con un emotivo reconocimiento a los graduados y docentes, en un ambiente de orgullo y esperanza en el futuro de la ciencia cubana.