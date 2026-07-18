Consejo de Administración de Moa analiza gestión de nuevos actores económicos

En su primera sesión de trabajo correspondiente al mes de julio, el Consejo de la Administración Municipal de Moa evaluó el desempeño de los nuevos actores económicos en el territorio. Durante el encuentro, la Dirección de Desarrollo presentó un informe con enfoque cuantitativo y cualitativo sobre el proceso de descentralización y el surgimiento de estas figuras en el municipio.

Actualmente, Moa cuenta con 66 propuestas de actores económicos estatales y no estatales aprobadas; no obstante, nueve de ellas aún se encuentran en proceso de constitución. Este estancamiento responde, según el informe, a dificultades en el suministro y conexión eléctrica, así como al vencimiento de contratos con XETID para la obtención de firmas digitales, situación que ha afectado tanto a la Dirección de Desarrollo como a la oficina del Registro Mercantil en Holguín.

Entre los aspectos negativos destacados, se señaló que ocho Mipymes cerraron el primer trimestre del año con pérdidas. Asimismo, los depósitos en efectivo realizados por estos actores alcanzaron únicamente la cifra de 4 028 707.00 pesos, una suma considerada insuficiente para las necesidades del municipio y los ingresos que estos obtienen

Ante este panorama, el presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, Alexei Martínez Mora, subrayó que las Mipymes son empresas y, como tales, deben cumplir estrictamente con lo establecido en la ley. En ese sentido, reclamó un mayor control y exigió, con argumentos sólidos, un incremento en los aportes fiscales, en correspondencia con lo que realmente venden. «El municipio necesita de esos ingresos para lograr ser superavitario», afirmó.

En la misma línea, la vicegobernadora de la provincia, Yunia Pérez Hernández, sentenció: «Al fisco, lo que es del fisco». Y agregó: «No se pueden admitir empresas con pérdidas; deben recuperarse, a lo sumo, en un mes». Pérez Hernández insistió en que los nuevos actores económicos no estatales son necesarios para el desarrollo local, pero ello no implica que puedan eludir sus obligaciones con el Estado, evadir impuestos, dejar de usar las pasarelas de pago o rechazar billetes de baja denominación. «Exigir su cumplimiento es responsabilidad del Consejo de Administración, que ante una queja o violación debe enfrentarla y transformarla», puntualizó.

Por su parte, el intendente del territorio, Yasel Alfonso González Fuentes, aunque reconoció la calidad del informe presentado, consideró que aún existen muchas reservas en las que se debe trabajar para transformar las debilidades persistentes. Estas inciden negativamente no solo en los indicadores económicos del municipio, sino, sobre todo, en los servicios a la población, que a diario enfrenta dificultades para resolver sus necesidades más apremiantes.