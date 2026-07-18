Entregado Premio Provincial La Orden del Cariño al programa Ecoarte, de Moa.

En actividad solemne desarrollada en la Galería de Arte de Moa, recibió el Premio Provincial La Orden del Cariño, el Máster en Ciencias Melaneo Maden Betancourt, Gestor del Programa Medio ambientalista ECOARTE.

En el encuentro se constató, que la Filial Provincial José Martí obsequió a Maden Betancourt el certificado que avala el desempeño de personalidades e instituciones que tienen una actitud sobresaliente por su labor creadora, material y espiritual que los hacen acreedora de ello.

Asimismo, el Centro Cultural de Educación Ambiental Comunitaria de Cubaniquel Ecoarte, a través de su Director General, Leonardo René Rosell López, recibió como colofón, una reproducción de la pintura «El corazón conque vivo», obra de la artista holguinera Dayamí Pupo Ávila.

Una vez acopiados los estandartes, el Máster Meláneo Maden Betancourt expresó: «Este Premio no es para el programa Ecoarte, este reconocimiento es colectivo: para los niños que lo integran, pero también para los promotores, educadores y todos los que apoyan el trabajo de preservación de la naturaleza, como es la dirección de Cubaniquel».

En ese contexto, Yenisey Reyes Fonseca, Directora del Sector de la Cultura en Moa, reflexionó acerca del trabajo comunitario que implementa el programa infanto juvenil Ecoarte y felicitó a todos los que colaboran con el movimiento ambientalista educativo, en el territorio.