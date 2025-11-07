¿Cómo marcha el curso escolar en Moa?

Con poco más del 90 por ciento en promoción cuenta el municipio de Moa al tener 88 alumnos desaprobados durante el curso precedente, afectando el indicador los niveles educativos Primaria y Técnico Profesional.

Entre las fortalezas de esa dirección general destaca el cumplimiento con el otorgamiento diseñado por el Ministerio de Educación Superior para la continuidad de estudios de educandos de 12 grado.

Por su parte, de los educandos graduados de obreros calificados aprobaron el ciento por ciento, de los cuales más del 84 por ciento lograron notas superiores a los 90 puntos.

Los resultados más destacados sobresalen en las especialidades de Tornería, Soldadura, Mecánica y Reparación de Máquina y Herramientas.

Actualmente, la Dirección General de Educación realiza encadenamiento con la empresa Agroforestal y la ECI tres a través del politécnico José Antonio Boisán Barrientos, que permite recaudar en una cuenta más de 11 mil pesos en moneda nacional.