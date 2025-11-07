Concluyó en Moa Jornada de la Cultura Cubana

Con la presencia de Zoraida Muñoz Ecles, viceintendente que atiende los Servicios en Moa, tuvo lugar la actividad de clausura de la Jornada por el Día de la Cultura Cubana que se desarrollaba desde el pasado 10 de octubre en el territorio.

La pista bailable Pacho Alonso sirvió de escenario al encuentro, donde se reconoció la labor de la unidad artística Valparaíso, agrupación que cultiva la música del folklor andino y latinoamericano y, este 20 de octubre, cumple 23 años de creado.

Asimismo, fue reconocida la Brigada José Martí de los Instructores de Arte por su participación activa en las propuestas realizadas durante la festividad que tiene carácter nacional.

En el cierre de la jornada actuó el septeto Cuba níquel, agrupación moense que interpreta música tradicional, con temas de gran aceptación por parte del público como la canción titulada «El cuarto de Tula.»

La Jornada por el Día de la Cultura Cubana tuvo como objetivo, promover la cultura nacional, a través de propuestas que fomentaran las tradiciones. Aunque el déficit electro energético incidió en el desarrollo de las actividades, se constató la búsqueda de alternativas en muchas de las acciones planificadas.

A propósito de la conmemoración, en centros laborales y estudiantiles de Moa se desarrollaron matutinos especiales resaltando que, hace 157 años, se cantó por primera vez en Bayamo nuestro Himno Nacional.