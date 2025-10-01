Consejo de la Administración Municipal en Moa chequea funcionamiento de nuevos actores económicos

El seguimiento a los nuevos actores económicos constituye una de las tareas que realiza el Consejo de la Administración Municipal, CAM, en Moa, con énfasis en aquellos que incumplen con los indicadores establecidos.

Entre los asuntos confluyen los tributos, el proceso de Bancarización, estado en pérdida o los que no realizan operaciones, lográndose el análisis con nueve socios de las Mipymes que están sin operaciones, cuatro de las cuales iniciarán en septiembre.

El Consejo de la Administración también se apoya en los trámites para agilizar los procesos que permitan el inicio de operaciones y mantiene comunicación con otras entidades referentes a estos casos.

De las 26 Mipymes que operan en el municipio más del 92 porciento están forman parte del proceso de Bancarización, mientras que, Arcilla Roja y Delicias Peña son las que no poseen domiciliación de nóminas y se encuentran en pérdida al cierre del mes de julio.

En estos asuntos trabaja el Consejo de la Administración Municipal, para el logro de un trabajo efectivo con los actores económicos.