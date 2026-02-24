Cultura Noticias Moa

Desarrollado hoy en Moa Acto Municipal por el Día del Instructor de Arte.

18 de febrero de 2026
Maria Antonia Cabrera Hernandez

Con el reconocimiento  a Karina Blanco, Instructora de la especialidad de Teatro  y a las integrantes de la  manifestación de danza, se desarrolló el Acto Municipal por el Día del Instructor de Arte, en Moa  este 18 de febrero.El encuentro efectuado en el complejo cultural Joseíto Fernández, fue escenario para destacar  la labor de esta membresía que   demuestra su  compromiso con el arte  de las actividades propuestas en la comunidad y en las instituciones. A través de la música la danza y el teatro se constató  en la velada que el «arte no se detiene, resiste y renace».                Este 18 de febrero, fue un pretexto para  constatar que  en Moa,   la brigada José Martí es un movimiento cultural que edifica e ilumina y a la vez transforma y crea. Al hacer uso de la palabra Daylén Urgellés, presidenta de la Guerrilla 50 Aniversario, reconoció el trabajo realizado por el movimiento cultural educativo en los diferentes escenarios vividos en el país.  El espacio fue oportuno para que la presidenta municipal de la brigada José Martí en Moa, leyera la carta de felicitación enviada por la Dirección Provincial de Cultura,donde se define el protagonismo de esta membresía.

