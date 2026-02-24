Desarrollado hoy en Moa Acto Municipal por el Día del Instructor de Arte.

Con el reconocimiento a Karina Blanco, Instructora de la especialidad de Teatro y a las integrantes de la manifestación de danza, se desarrolló el Acto Municipal por el Día del Instructor de Arte, en Moa este 18 de febrero.El encuentro efectuado en el complejo cultural Joseíto Fernández, fue escenario para destacar la labor de esta membresía que demuestra su compromiso con el arte de las actividades propuestas en la comunidad y en las instituciones. A través de la música la danza y el teatro se constató en la velada que el «arte no se detiene, resiste y renace». Este 18 de febrero, fue un pretexto para constatar que en Moa, la brigada José Martí es un movimiento cultural que edifica e ilumina y a la vez transforma y crea. Al hacer uso de la palabra Daylén Urgellés, presidenta de la Guerrilla 50 Aniversario, reconoció el trabajo realizado por el movimiento cultural educativo en los diferentes escenarios vividos en el país. El espacio fue oportuno para que la presidenta municipal de la brigada José Martí en Moa, leyera la carta de felicitación enviada por la Dirección Provincial de Cultura,donde se define el protagonismo de esta membresía.