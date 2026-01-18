Moa fortalece su preparación defensiva en el Día Nacional de la Defensa

Con motivo del Día Nacional de la Defensa, la Zona de Defensa 32-14-03 Rolo-Veguita, en el municipio de Moa, desarrolló una serie de actividades de preparación y ejercicios prácticos.

Durante la jornada, el Consejo de Defensa Municipal supervisó el trabajo de los distintos Grupos y Subgrupos participantes en el ejercicio, diseñado para enfrentar una posible agresión.

En el Subgrupo de Educación, la Doctora Misleny Nelson Chacón, directora general del sector, detalló el funcionamiento que tendrían las casitas infantiles y el proceso docente-educativo adaptado para un escenario de guerra.

Por su parte, trabajadores de Comunales, con el apoyo de la Mipyme Serylimg del subgrupo de construcción, ejecutaron labores de higienización en el Consejo Popular. Estas acciones incluyeron chapea, poda, barrido de calles, recogida de desechos y su disposición final.

En el ámbito de la Salud, el personal del policlínico de la comunidad, junto a miembros de la Cruz Roja, realizó una demostración de atención a pacientes víctimas de un supuesto ataque aéreo, simulando la respuesta del cuerpo de guardia de la institución.

Un ejercicio de gran impacto tuvo lugar en el Aeropuerto Capitán Orestes Acosta. Allí, las Brigadas de Producción y Defensa de la terminal aérea y de la fábrica Comandante Pedro Sotto Alba practicaron técnicas para obstaculizar la pista de aterrizaje, con el objetivo de impedir el desembarco de tropas enemigas durante una invasión.

La jornada concluyó con un acto de reafirmación revolucionaria presido por Yiganis Cruz Martínez, Presidenta del Consejo de Defensa Municipal, donde se manifestó la disposición de defender las conquistas de la Revolución y se expresó solidaridad con el pueblo venezolano, ante lo que se calificó como «criminal ataque del imperialismo yanqui».

Como reconocimiento a su labor, se distinguió a los Presidentes de las Zonas de Defensa 32-14-05 de Farallones y 32-14-05 de La Melba.