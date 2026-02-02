Tributo a José Martí en el aniversario 173 de su natalicio.

En las instituciones educativas y en el sector cultural en Moa, se rinde tributo al Héroe Nacional de Cuba a través de la realización de diferentes actividades.

Por tal motivo, con vistas al natalicio de José Martí este 28 de enero se presentó la obra titulada ‘Martí, el más universal de los cubanos,» por parte del proyecto institucional «Camino al Futuro,» del territorio.

La actuación de los adolescentes que lo integran se realizó en la escuela secundaria básica Carlos Baliño, para luego estrenarse en otras locaciones como es en el Palacio «Sueños de Niños’ y en la universidad de Moa, Doctor Antonio Nuñez Jiménez.

El proyecto «Abriendo camino» es asesorado por la Licenciada en Arte Danzario Maylet Silva, quien expone a través de la obra características de Martí, como Periodista, patriota e intelectual comprometido con su tiempo.

De acuerdo con su gestora el propósito es ampliar la cultura desde los valores humanos que predicó el Apóstol.

Lo anterior se incluye en el plan de acciones para homenajear al Maestro, por parte de los más jóvenes desde una visión cultural y educativa.