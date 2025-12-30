India y Cuba refuerzan la cooperación en medicina tradicional

India y Cuba reforzaron su cooperación en el área de Ayurveda a propósito de la Cumbre Mundial de la Organización Nacional de la Salud (OMS) en medicina tradicional que concluye hoy en Nueva Delhi.

Representantes de ambos países firmaron un memorando de entendimiento para fortalecer la colaboración en Ayurveda a través de un Grupo de Trabajo Conjunto liderado por el Instituto de Ayurveda de toda la India (AIIA), para impulsar la colaboración en el desarrollo curricular, la integración en la salud pública, la formación en Panchakarma y la coherencia regulatoria en Ayurveda, de acuerdo con autoridades de la nación surasiática.

La víspera, la Cumbre entró en una fase decisiva con deliberaciones de alto nivel sobre ciencia, inversión en investigación, innovación, seguridad, regulación e integración en el sistema de salud, reafirmando el papel de la Medicina Tradicional como un contribuyente clave para un ecosistema de salud global equitativo, resiliente y centrado en las personas.

Bajo el tema Restaurando el equilibrio: La ciencia y la práctica de la salud y el bienestar, las sesiones se alinearon estrechamente con la Estrategia Mundial de Medicina Tradicional de la OMS 2025-2034, recientemente adoptada, traduciendo la visión estratégica en vías implementables para países y comunidades.

En los debates se abordaron, además, ensayos clínicos de sistemas completos y multimodales, diseños preclínicos transdisciplinarios, investigación en ciencias sociales e implementación, y metodologías decoloniales indígenas, así como consideraciones éticas, desinformación y la traducción de la evidencia en políticas y prácticas, entre otros temas.

(Con información de Prensa Latina)