Logra Moa ser un municipio superávitario durante el mes de abril, de 2026.

Con la fortaleza de ser un municipio superávitario al cierre del mes de abril, Moa lograr un resultado que marca la diferencia en comparación con meses anteriores en que fue deficitario. Al respecto el Intendente Municipal Yasel Alfonso González refirió que en el período se alcanzó una recaudación de más de 82 millones de pesos a través de los pagos en línea realizados por la pasarela electrónica EnZona y Transfermóvil. Al explicar acerca del tema, el directivo pasó revista a asuntos claves del desarrollo económico y social del territorio, que incidieron en el resultado. En esa dinámica enfatizó en el encadenamiento productivo con las formas productivas y los nuevos actores económicos, del municipio minero metalúrgico. En este aspecto evaluó que se establecen nuevos lazos contractuales con 14 formas de gestión no estatal y 18 clientes, entre ellos FERREMEC, Sociedad Agroindustrial La Ceiba y la CCS Armando Parra, entre otros.Asimismo analizó el asunto relacionado con la transformación y modernización del Sistema Empresarial Cubano fortaleciendo el papel de la empresa estatal socialista.El Intendente municipal Yasel Alfonso González convocó a la membresía del Consejo de la Administración Municipal a trabajar de forma intencionada para lograr mantener el logro durante el segundo semestre del año 2026.